19.07.2020

2020-07-19 13:00:06

В Петушках пропал 13-летний подросток

Сотрудники Следственного комитета и полиции, волонтеры разыскивают 13-летнего жителя города Петушки Всеволода Михайлова.

Сообщение о том, что пропал подросток поступило в пятницу, 17 июля. До настоящего времени его местонахождение не установлено. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ.

Правоохранители просят оказать содействие в поиске пропавшего.

Приметы: рост 140-145 см, худощавого телосложения, волосы короткие русые, глаза серо-голубые.

Особые приметы: заикается, на носу шишка небольшого размера, шрамы на лбу в виде дуги.

Был одет: джинсы темно-синего цвета, серая спортивная кофта с синими рукавами.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, необходимо сообщить информацию в дежурную часть в ОМВД России по Петушинскому району по телефону: (49243) 2-13-78 или в дежурную часть УМВД России по Владимирской области по телефонам: (4922) 45-17-71; 45-

18-81, либо в следственный отдел по Петушинскому району - (49243) 2-15-65, либо на горячую линию «Ребенок в опасности» - 8-915-750-86-08.