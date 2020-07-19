19.07.2020

2020-07-19 08:30:04

Во Владимирской области за сутки выявлен еще 41 случай коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 19 июля лабораторно подтвержден 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

6 - во Владимире,

6 - в Гусь-Хрустальном районе,

5 - в Муромском районе,

5 - в Ковровском районе,

5 - в Петушинском районе,

4 - в Вязниковском районе,

4 - в Александровском районе,

3 - в Кольчугинском районе,

2 в Меленковском районе,

1 - в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5218 случаев заболевания

906 - во Владимире,

767 - в Гусь-Хрустальном районе,

624 - в Петушинском районе,

453 - в округе Муром,

401 - в Александровском районе,

398 - в Ковровском районе,

300 - в Собинском районе,

273 - в Вязниковском районе,

238 - в Юрьев-Польском районе,

186 - в Кольчугинском районе,

155 - в Судогодском районе,

127 - в Киржачском районе,

116 - в Меленковском районе,

87 - в Суздальском районе,

74 - в Камешковском районе,

46 - в г. Радужном районе,

35 - в Селивановском районе,

32 - в Гороховецком районе.