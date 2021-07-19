Первые комментарии после победы. Воспитанница областной спортивной школы Дарья Новинская взяла золото на первенстве Европы по боксу среди девушек.

Первые комментарии после победы. Воспитанница областной спортивной школы Дарья Новинская взяла "золото" на первенстве Европы по боксу среди девушек.Соревнования проходили в Тбилиси. Участвовали девушки в возрасте 15-16 лет. Дарья состязалась в весовой категории - 60 килограммов. И в финальном поединке спортсменка оказалась сильнее своей соперницы из Румынии. Тем самым, помогла сборной России занять первое место в командном зачете. По словам тренера Дарьи - Сергея Зубрицкого, спортсменка психологически одержала победу ещё до боя. А добила соперниц на ринге - нокдаунами.Дарья Новинская, победительница Первенства Европы по боксу среди девушек:- Сложный был первый бой, так как с него все начиналось и последний, когда все заканчивалось. Оставалось сил совсем чуть-чуть, но мы справились, проявили характер и забрали золотую медаль. Это большая гордость. Спасибо тренерам, родителям, что поверили в меня. Дали возможность развиваться, помогали всячески.