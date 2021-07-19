Как установили полицейские, справки изготавливались в частном доме в одном из населенных пунктов Ковровского района и за денежное вознаграждение в сумме от 500 рублей за одну справку передавались клиентам.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Ковровский» во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Владимирской области установлен факт незаконного изготовления и сбыта справок, содержащих заведомо ложные сведения об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19.Как установили полицейские, фиктивные медицинские документы изготавливались в частном доме в деревне Ковровского района и передавались клиентам за вознаграждение в размере от 500 рублей за один экземпляр.В ходе проведения обысковых мероприятий сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты несколько готовых поддельных справок о ПЦР-тестах, системный блок, техника и приспособления для изготовления справок. Изъятое направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Владимирской области.По данному факту отделом дознания МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».Ведётся следствие.