Нужны срочные и стратегические решения, которые сдержат цены на помидоры, огурцы и борщевой набор, заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак. По словам сенатора, партия вместе с правительством и властями регионов выработает меры по снижению стоимости овощей.

Нужны срочные и стратегические решения, которые сдержат цены на помидоры, огурцы и "борщевой набор", заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. По словам сенатора, партия вместе с правительством и властями регионов выработает меры по снижению стоимости овощей.В минувшие выходные единороссы провели мониторинг во всех регионах, дали предложения по стабилизации цен, отметил Турчак. "Хочу подчеркнуть, что задача – именно снижение", – сказал парламентарий на совещании по сдерживанию цен на продукты.Турчак пообещал, что "Единая Россия" вместе с правительством, региональными властями и экспертами разработает решения по ограничению роста цен на "борщевой набор" – картофель, морковь, лук, свеклу и капусту. Политик предложил также отслеживать цены на огурцы и помидоры.По словам сенатора, цены на овощи в торговых сетях необходимо снизить в ближайшие две недели. Снижение цен состоит из двух частей, отметил Турчак."Краткосрочная – добиться снижение в моменте, чтобы реально люди увидели сейчас снижение цен на овощи из так называемого "борщевого набора". Вторая часть – разработка системных мер, чтобы такой проблемы не повторялось в будущем", – пояснил секретарь генсовета "Единой России".По данным Росстата, с начала текущего года цены на морковь выросли на 150%. Подорожали курица, гречка, яблоки, подсолнечное масло, капуста.Правительство следит за ростом цен и принимает меры по их сдерживанию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Результаты мониторинга докладываются и принимаются меры, добавил он.