По инициативе и при поддержке Единой России приняты важные законы по поддержке фермерства и развитию села, рассказал депутат Госдумы, координатор партийного проекта Российское село Владимир Плотников.

По инициативе и при поддержке "Единой России" приняты важные законы по поддержке фермерства и развитию села, рассказал депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Российское село" Владимир Плотников.Парламентарий отметил эффективность программы комплексного развития сельских территорий. Она помогает развивать инфраструктуру и уже привлекла на село десятки тысяч людей.Плотников напомнил о недавно принятом законе, который позволяет фермерам строить дом на своей земле. "Для этого также можно дополнительно использовать механизм сельской ипотеки", – сказал депутат.Законодатель отметил норму о бесплатном для граждан доведении газа до участков. Решился вопрос по упрощению системы налогообложения по патентам, снижен до 10% НДС на плодово-ягодную продукцию, перечислил Плотников.Государственная Дума 1 июня приняла закон о бесплатной газификации российских домохозяйств. В апреле партия "Единая Россия" обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением сделать процесс подключения домохозяйств к газу максимально удобным и бесплатным.Единым оператором газификации будет "Газпром". Граждане будут заключать комплексный договор на подключение по принципу "единого окна", что позволит сократить сроки работ.