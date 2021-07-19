Сегодня лидер фракции Единой России в Законодательном собрании Вячеслав Картухин выступил с заявлением. Единороссы назвали правильным решение руководства региона отодвинуть ограничительные меры до сентября. И призвали ускорить темпы вакцинации жителей области. Возможности для этого есть.

Сегодня лидер фракции Единой России в Законодательном собрании Вячеслав Картухин выступил с заявлением. Единороссы назвали правильным решение руководства региона отодвинуть ограничительные меры до сентября. И призвали ускорить темпы вакцинации жителей области. Возможности для этого есть.Вячеслав Картухин, зампредседателя Законодательного собрания Владимирской области (фракция «Единая Россия»):- Считаем, что нужно создать максимально доступные и комфортные условия для прохождения вакцинации жителями во всех населенных пунктах независимо от их размера. А также организовать мобильные пункты вакцинации на крупных предприятиях по предварительным спискам, также необходимо максимально использовать площадки досуговых и торговых центров Владимирской области .// Предлагаем администрации области незамедлительно усилить работу по вакцинации населения с учетом наших рекомендаций.