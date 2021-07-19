В Минобороны сообщили, что ракета подтвердила тактико-технические характеристики.

Российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели, сообщает Минобороны России."В акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря", — говорится в сообщении.Гиперзвуковая ракета "Циркон", выпущенная фрегатом "Адмирал Горшков" из акватории Белого моря, прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 километров, также сообщает Минобороны России."По данным объективного контроля, ракета "Циркон" прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 километров", — говорится в сообщении.Добавляется, что в ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты "Циркон". Скорость полета составила около 7 Махов.Отмечается, что комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли ВМФ России.