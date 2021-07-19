Находясь в патрульном автомобиле, гражданин предложил сотруднику полиции денежные средства за непривлечение его к ответственности...

Сотрудниками 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержан водитель иномарки, подозреваемый в попытке дачи взятки.Во время несения службы инспекторами ГИБДД в районе Библиотечного проезда был остановлен автомобиль «Инфинити FX 50» под управлением 35-летнего местного жителя. У мужчины присутствовали признаки опьянения, поэтому ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался.Находясь в патрульном автомобиле, гражданин предложил сотруднику полиции денежные средства за непривлечение его к ответственности. Мужчина был неоднократно предупрежден полицейским, что его действия незаконны, однако он проигнорировал это и положил на переднее сиденье сверток с деньгами. Мужчина был задержан.Прибывшими сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что в свертке находились денежные средства в размере 150 тысяч рублей. Для дальнейшего разбирательства водитель был доставлен в ОМВД России по району Западное Дегунино г. Москвы.Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 291 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Также в отношении водителя иномарки составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81