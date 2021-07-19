Как получить QR-код на госуслугах, если привился или переболел коронавирусом?
А. Петров,
город Муром
Дина Касаткина, аналитик ГБУЗ ВО «МИАЦ»:
Если вы сделали прививку от коронавируса, ..
Как получить QR-код на госуслугах, если привился или переболел коронавирусом?
А. Петров,
город Муром
Дина Касаткина, аналитик ГБУЗ ВО «МИАЦ»:
Если вы сделали прививку от коронавируса, или переболели COVID-19 за последние полгода, QR-код можно получить на сайте госуслуг или в мобильном приложении.
Также часто возникают вопросы: Почему не приходит QR-код вакцинированным и переболевшим ковидом?
Для получения кода необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Её можно подтвердить следующими способами:
- через онлайн-кабинет, если вы являетесь клиентом Сбербанка, ВТБ, Тинькофф или Почта Банка;
- если у вас есть электронная подпись, с ней можно подтвердить свою запись в личном кабинете на госуслугах;
- заказным письмом. Владельцы стандартного аккаунта могут в личном кабинете заказать письмо со специальным кодом. Его надо ввести на портале, чтобы подтвердить запись;
- прийти с паспортом и СНИЛС в ближайший МФЦ.
В личном кабинете есть кнопка «Пожаловаться на отсутствие сертификата». Нажмите и опишите проблему. Если проблема техническая - её устранят, если есть ошибка в ваших данных, нужно обратиться в учреждение, где была сделана прививка.
Если вы переболели коронавирусом, а QR-код не пришел:
- он оформляется, если лечение подтверждено документально, а сведения внесены в федеральный регистр больных COVID-19;
- результат теста на антитела не является подтверждением перенесенного коронавируса и не может послужить причиной для присвоения QR-кода;
- срок действия кода – не более 180 дней с момента выздоровления.
Если у все вышеперечисленные советы не помогли, позвоните по номеру 122. Специалисты МИАЦ вам помогут.