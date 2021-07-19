Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 40 649 жителей.

Во Владимирской области на 19 июля подтверждено 224 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 60 человек. Ещё 30 жителей подхватили опасную инфекцию в Ковровском и 24 - в Гусь-Хрустальном районах. По 17 пациентов с ковидом прибавилось в Муромском, и Вязниковском, 9 - в Суздальском, по 8 - в Собинском и Меленковском, по 7 - в Петушинском, Александровском и Юрьев-Польском районах. По 6 инфицированных выявлено в Киржачском и Селивановском, по 5 - в Кольчугинском и Камешковском, по 4 - в Гороховецком и Судогодском районах.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 40 649 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 9562 случая во Владимире, 4825 - в Гусь-Хрустальном районе, 4423 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.