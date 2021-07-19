Свершилось! 17 июля под сводами банкетного зала Кремлевского дворца вновь зазвучала волшебная музыка оркестра Георгия Мушеева, а на уникальном инкрустированном паркете вновь танцевали лучшие дуэты на Кубке мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов.

Свершилось! 17 июля под сводами банкетного зала Кремлевского дворца вновь зазвучала волшебная музыка оркестра Георгия Мушеева, а на уникальном инкрустированном паркете вновь танцевали лучшие дуэты на Кубке мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов.Турнир из-за ковидных ограничений переносился раз за разом c 2020 года. И вот, наконец, великолепная феерия танца состоялся в этот жаркий июльский день. Стоит ли говорить, что танцоры и поклонники танцевального спорта во всем мире с невероятным нетерпением ждали этого события. Организатором праздника по традиции выступил президент Российского танцевального союза (РТС) Станислав Попов. Генеральный партнер — «Газпромбанк» (АО).Профессиональные танцы — это тот вид спорта и искусства, где паузы особенно невыносимы. Но танец — это образ жизни, остановиться невозможно. И большинство танцоров находили способы ежедневно тренироваться даже в период жесткого локдауна, когда были закрыты все залы. Кто-то тренировался дома, кто-то имел возможность арендовать крошечные частные залы. Так или иначе все представители танцевального спорта находили способы поддерживать физическую форму, самосовершенствоваться, регулярно общаться с педагогами и учениками по видеосвязи и даже участвовать в онлайн-турнирах. Но! Все они ужасно скучали по турнирной практике. Поэтому столь долгожданное международное соревнования, да еще такого уровня как Кремлевский Кубок мира, стал для танцоров не просто праздником, а настоящим счастьем. Мало кто в этот вечер думал об оценках и местах в турнирной таблице. Каждый дуэт стремился насладиться моментом, впитать атмосферу, ощутить вновь теплый прием кремлевской публики.Но атмосфера атмосферой, а победители в турнирах всё равно есть. И на этот раз обладателями престижных Кубков стали:Кубок мира латиноамериканская программа, профессионалы — Кирилл Белоруков и Виктория Харченко (Россия).Кубок Кремля Любители:Латиноамериканская программа — Косар Таха Бату и Олександра Повзун (Россия);Европейская программа — Игорь Резник и Мария Полищук (Украина).Кубок Кремля Pro-Am:Латина – Кирилл Белоруков и Марина Максимова (Россия);Стандарт — Андрей Мотыль и Екатерина Жукова (Россия).За очередным восхождением Кирилла Белорукова на золотую ступень пьедестала в Кремле на этот раз было особенно интересно наблюдать. Ведь он впервые выступал здесь с новой партнершей, а Виктория Харченко, встав с Кириллом в пару год назад только-только на тот момент перешла в категорию профессионалов. Но после триумфа этого дуэта на недавнем чемпионате РТС победа этой пары на Кубке мира в Кремле, наверное, уже не была неожиданностью ни для самих танцоров, ни для судей, ни для зрителей.После победы Кирилл и Виктория рассказали о том, что чувствуют:Кирилл:Я очень рад, что для нас все так удачно завершилось на этом турнире. Огромное спасибо организаторам за этот замечательный праздник. Уверен на 100%, что люди покинули кремлевский зал с позитивными эмоциями.Виктория:Победа – это всегда очень приятно. Мы с Кириллом старались показать свой лучший танец, чтобы зрители нас поддерживали и запомнили. Думаю, у нас все получилось. Атмосфера этого вечера была просто шикарная. Я впервые выступала на этом паркете в категории профессионалы – и все происходило именно так, как в моих детских мечтах. Я в детстве с замиранием сердца смотрела видеозаписи турниров в Кремле, на прекрасных танцоров, на оркестр Георгия Мушеева, на то, как Станислав Попов им подпевает в микрофон – и сегодня все это повторилось для меня уже наяву. В зале нас очень поддерживают друзья, родители, болельщики.Кирилл: Мы специально не приглашали в Кремль никакие группы поддержки, но видели, что нам были рады даже незнакомые совершенно люди, они улыбались нам, махали, аплодировали. Это очень приятно!Так же как и на прошедшем недавно чемпионате России в категории профессионалов в латине на Кубке в Кремле вслед за победителями все туры вровень шли их соотечественники Владимир Литвинов и Ольга Николаева. В зале собралось огромное количество их болельщиков, и танцоры щедро возвращали им свои эмоции. Танец Владимира и Ольги был невероятно экспрессивным, очевидно было, что они наслаждались своим выступлением, залом, контактом с публикой и в итоге поднялись на серебряную ступень пьедестала.К середине вечера Владимир уже успел станцевать турнир Pro-Am со своей партнершей Викторией Багаевой и рассказал о своих ощущениях от обоих соревнований:Владимир:Классно! Нам очень понравилось, как мы первый тур станцевали. Прошло, наконец, это жесткое ограничительное пандемийное время, и мы надеемся, что, начиная с кремлевского турнира танцевальная жизнь войдет в свое прежнее нормальное русло.В Кремле я впервые танцую турнир в турнире, но вообще подобный опыт совмещения с Про-М мы уже имели. В этот раз все понравилось, для меня это даже хорошо в плане обретения оптимальной физической формы. Так что мне такое совмещение выступлений в профессиональной и любительской категориях нисколько не мешает, скорее, наоборот – помогает войти в тонус.Немного не успели мы избежать небольшое столкновение на паркете, в нас слегка врезались. В последний момент я только заметил пару рядом – пусть это будет мне уроком, в следующий раз поведу себя иначе в подобной ситуации.По-настоящему счастливыми выглядели победители Кубка Кремля по европейской программе украинские танцоры Игорь Резник и Мария Полищук.Мария:Мы были очень рады вернуться в Кремль. Танцевали здесь аж 6 лет назад, еще в самом начале нашей совместной карьеры, поэтому этот турнир для нас по-настоящему знаковый. Всегда приятно выступать в таком шикарном зале, для таких зрителей, перед такими именитыми судьями.Игорь:Действительно, нам не так часто выпадает возможность выступать в столь замечательном зале, поэтому мы очень рады быть снова в Кремле. Добирались в это пандемийное время до Москвы с определенными сложностями, но, к счастью, мы здесь… и мы победители. Теперь срочно в душ и домой (смеется).Мария:Все наши соперники сегодня были очень сильные, в финале оказались танцоры мирового класса. Нам было очень приятно соревноваться с достойными соперниками, да еще и выиграть у них.Праздничное убранство зала, множество цветов, потрясающая живая музыка, уникальное световое оформление, красивейшие танцевально-музыкальные композиции в исполнении Angel Elange (Анжелики Эланж), выступление легенд танца Виктора да Силвы и Ханны Картунен, очаровательной Веры Фартушняк и Дениса Тагинцева, тонкий юмор и элегантный конферанс Станислава Попова, всё это вместе вновь создало ту непередаваемую волшебную ауру в Кремлевском зале, за которую он справедливо считается в танцевальном мире одним из самых красивых, проводимые там турниры одними из самых престижных, а организация наилучшей! Браво, Станислав Попов!