Мощный грозовой фронт прошёл над Вязниками в минувшие выходные. Ливень сопровождался шквалистым ветром и градом. Как экзаменовала стихия родину Алексея Фатьянова в день всероссийского фестиваля поэзии и песни?- расскажет Мария Платанюк.

Мощный грозовой фронт прошёл над Вязниками в минувшие выходные. Ливень сопровождался шквалистым ветром и градом. Как "экзаменовала" стихия родину Алексея Фатьянова в день всероссийского фестиваля поэзии и песни?- расскажет Мария Платанюк.Если другие города региона по-прежнему изнывают от зноя, то Вязники погода "взбодрила" в полной мере. Вот такой град выпал на родине поэта Алексея Фатьянова в день Всероссийского фестиваля его имени. И хотя праздник проходил в онлайн-формате, природа своим традициям изменять не стала. Дождь- многолетняя примета фестиваля. В соцсетях вязниковцы делятся фото и видео "визита стихии". Вот улица Ленина. Рухнувшие деревья...Это улица Школьная. Не выдержали напора даже мощные стволы.- Опять дерево упало, нормально, да?Это плывущая Пролетарская. Дождь стеной...А это уже после ливня. Кто говорил о том, что грядки требуют полива?Затоплены центральные магистрали. Дороги превратились в реки. Молодые люди освобождают проезжую часть от веток.Это фото селевого потока, который прошёл по Трудовой горе. По словам вязниковцев, особенно сложно пришлось жителям микрорайона Петрино. Деревья перекрыли проезд. В Вязниках были повреждены и линии электропередачи. Это, к примеру, участок возле здания местного музея. Большая часть города была обесточена. В том числе - улица Ленина. "Оборваны провода, просим помощи"- писали люди.По словам Игоря Зинина, главы администрации Вязниковского района, последствия стихии устраняли все выходные.Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района- В течение 24 часов службы аварийные постарались восстановить энергоснабжение. Порядка 50 процентов населения остались без света на долгое время. И здесь надо отдать должное энергетикам, что подключились бригады из других районов. Помощь была отказана и муниципальными структурами."Кульбиты" погоды отразились и на проведении фатьяновского праздника. Из-за ураганного ветра рухнул видеоэкран, на котором шла трансляция виртуального концерта. Также пострадал угол недавно отремонтированного здания городского центра культуры и отдыха. Общий ущерб, который причинила Вязникам стихия, сейчас устанавливается.Мария Платанюк "Вести-Владимир".