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<a href="https://33live.ru/novosti/19-07-2021-mchs-za-nedelyu-anomalnaya-zhara-privela-k-povysheniyu-klassa-pozharnoj-opasnosti-i-uxudsheniyu-situacii-na-vodoemax.html" target="_blank">МЧС за неделю: аномальная жара привела к повышению класса пожарной опасности и ухудшению ситуации на водоемах</a> - Пожары в ОКБ и на стоянке автобусов, четвертый класс пожарной опасности и ухудшение обстановки на водных объектах - эти и другие темы в еженедельном обзоре руководителя пресс-службы Главного управления МЧС России по Владимирской области Екатерины Мищенко.