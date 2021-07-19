"Сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в ходе проверочной закупки приобрели справку о наличии противопоказаний к проведению вакцинации", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в ходе проверочной закупки приобрели справку о наличии противопоказаний к проведению вакцинации, якобы выданную врачом-аллергологом одной из поликлиник столицы. Доставившая документ гражданка пояснила, что работает курьером.Согласно заключению экспертизы, изъятая справка оказалась поддельной. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали двоих подозреваемых в изготовлении фиктивных документов.По предварительной информации, злоумышленники предлагали свои услуги с помощью нескольких интернет-сайтов, а также «бота» в одном из популярных мессенджеров. Они получали заказы на изготовление различных медицинских справок, самостоятельно заполняли бланки и ставили на них поддельные печати. Доставка клиентам осуществлялась с помощью курьеров. Предполагаемый организатор нелегального производства признался, что успел реализовать около 20 справок о медицинском отводе от вакцинации против COVID-19.В ходе обыска, проведенного в одной из московских квартир, полицейские обнаружили и изъяли печати поликлиник и более шести тысяч различных бланков с оттисками штампов медицинских организаций столицы.Сотрудниками подразделения дознания ОМВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк