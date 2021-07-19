20 июля 2021 года праздничная проповедь по случаю наступления праздника ИД АЛЬ-АДХА - КУРБАН-БАЙРАМ будет проводиться во Владимирской мечети только с участием имамов.

20 июля 2021 года праздничная проповедь по случаю наступления праздника ИД АЛЬ-АДХА - КУРБАН-БАЙРАМ будет проводиться во Владимирской мечети только с участием имамов.С 19 июля 2021 года проведение праздничных мероприятий во Владимирской мечети будет приостановлено на неопределенный срок. Такое решение было принято руководством ДУМ ВО в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции в регионе, а также руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора и органов местного самоуправления, сообщил сайт Владимирской мечети.Онлайн-трансляцию праздничной проповеди по случаю наступления праздника ИД АЛЬ-АДХА - КУРБАН-БАЙРАМ можно посмотреть на сайте или на нашем . Начало трансляции 20 июля в 8:00.