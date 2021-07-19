Отреставрированный Северный речной вокзал Москвы присоединился к числу необычных столичных локаций, где можно провести торжественное бракосочетание.

Отреставрированный Северный речной вокзал Москвы присоединился к числу необычных столичных локаций, где можно провести торжественное бракосочетание.Москва – одна из красивейших мировых столиц. Она поражает не только современными высокотехнологичными офисами и древней архитектурой. Особой популярностью у жителей и гостей российской столицы пользуются многочисленные атмосферные локации.Большинство из них снискали славу "адресов счастья" – необычных мест, где можно сыграть свадьбу. Москвичи выбирают такие локации из-за интересных пейзажей, на фоне которых можно организовать фото-зоны. Примечательно, что столичные власти поддерживают эту инициативу горожан. Даже существует специальная программа мэра Москвы Сергея Собянина по заключению брака в необычных местах.В рамках "свадебной" программы у московских молодоженов есть возможность заранее подать заявление и встать в очередь на заключение брака не только в ЗАГСах. Так, месяц назад около 20 пар решили сыграть свадьбу в двух локациях московского транспорта.Как сообщили АГН "Москва" в пресс-служба столичного управления ЗАГС, на Северном речном вокзале прошли первые торжественные регистрации брака. В семейный союз вступили сразу три пары. Еще 15-и молодоженам только предстоит сыграть свадьбу. Некоторые из них выбрали для бракосочетания станцию метро "Маяковская"."Сегодня три пары молодоженов заключили брак в стенах отреставрированного речного вокзала впервые за его многолетнюю историю. Все больше московских молодоженов выбирают неординарный формат проведения как самих регистраций брака, так и свадебных торжеств. Поэтому совместно с Московским транспортом месяц назад мы открыли две необычные локации, бракосочетания на которых пройдут в вечернее и ночное время. На доступные даты уже заняты все места, около 20 пар поженятся на площадках транспортного комплекса", – уточнили в ЗАГСе Москвы.Примечательно, что Северный речной вокзал Москвы попал в число "адресов счастья" впервые после реконструкции. Это необычное место привлекает москвичей в вечернее время, потому что на его смотровой площадке можно наблюдать великолепный закат и сделать на его фоне романтические фото. Свадебную церемонию проводят в обновленном главном холле. Безусловно, сегодня Северный речной вокзал -это не только исторический памятник, но и потрясающе красивое место Москвы.