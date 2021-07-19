На станции Авиамоторная БКЛ московского метро начался второй этап проходки пешеходного перехода.

На станции "Авиамоторная" БКЛ московского метро начался второй этап проходки пешеходного перехода.Транспортная система Москвы развивается семимильными шагами. Темпы строительства Большой кольцевой линии столичного метро не перестают удивлять. Только в прошлом году открылась новая станция "Авиамоторная", а уже сейчас там идут активные работы по сооружению пешеходного тоннеля через Авиамоторную улицу, чтобы пассажиры могли попасть в западный вестибюль станции, которая будет полностью отвечать всем требованиям их комфорта и безопасности.Для строительства подземного пешеходного перехода специалисты закрепили грунт и создали специальный защитный экран из труб, который позволил избежать просадки железнодорожных путей. Дело в том, что прокладка тоннеля происходит в очень сложных условиях. Неоднородность грунта и близость железной дорогисоздают дополнительные трудности для строителей, поэтому им приходится использовать в работе нестандартные решения.Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, в каких условиях приходится действовать метростроевцам: "Строительство перехода идет в условиях сложной гидрогеологии. Неоднородность грунтовых условий и близость железной дороги требуют от строителей нестандартных решений. Грунт на месте строительства перехода насыщен плывунами, без специальных мер нельзя было приступать к разработке".Чтобы оценить масштаб строительства, приведем лишь некоторые технические данные. Уникальный защитный экран состоит из 26 труб. Каждая труба имеет диаметр больше одного метра и длину 75 метров. Огромная установка защищает железнодорожные пути от просадки.Специалисты прокладывают тоннель в три этапа. Об это рассказал генеральный директор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков. По его словам, первый этап уже завершен. Проходка велась с помощью шахтного комбайна ITC-312 с гидравлической фрезой. Комбайн помог обеспечить высокую производительность и точность при разработке грунта и монтаже тюбинговых колец.Напомним, что станция "Авиамоторная" БКЛоткрылась в марте 2020 года. До запуска всего северо-восточного участка онафункционирует как часть Некрасовской линии метро.