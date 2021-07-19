Сегодня в 5 утра во Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие на 280 километре федеральной трассы М-7.

Сегодня в 5 утра во Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие на 280 километре федеральной трассы М-7.В Вязниковском районе столкнулись два автомобиля. В результате аварии погиб человек. Фуру, загоревшуюся вследствие удара, пришлось тушить пожарной бригаде. Пресс-служба МЧС по Владимирской области сообщает, что всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 15 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 10 человек, 3 единицы техники.Подробности происшествия еще выясняются.