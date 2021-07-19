Злоумышленники подошли к 73-летнему мужчине возле его дома на Рязанском проспекте и, применив насилие, открыто похитили денежные средства и мобильный телефон...

Сотрудниками ППСП ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержаны двое приезжих мужчин по подозрению в ограблении пенсионера.Установлено, что к 73-летнему заявителю возле его дома на Рязанском проспекте подошли двое неизвестных мужчин и с применением насилия открыто похитили у него денежные средства и мобильный телефон.В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции на улице Вострухина задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих мужчин в возрасте 26 и 38 лет без постоянного места жительства в Москве. Похищенным злоумышленники распорядились по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18