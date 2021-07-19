Смена цвета нужна для зрительного восприятия пассажирами на фоне остального автомобильного потока.

Во Владимире выберут единый цвет для общественного транспорта. Среди вариантов: белый, оранжевый и синий. Он нужен для зрительного восприятия пассажирами на фоне остального автомобильного потока.В начале июля мэрия областного центра провела опрос среди перевозчиков, а позднее собрала совещание, на котором стороны обсудили новое оформление автобусов и троллейбусов.Варианты единого стиля переданы специалистам, которые оценят предложения компаний. Сроков внедрения ноу-хау в горадминистрации пока не сообщают.