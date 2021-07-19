У неё истёк срок служебного контракта.

Владимир Сипягин освободил Ольгу Беляеву от должности директора департамента образования Владимирской области. У неё истёк срок служебного контракта.Свой пост Ольга Александровна занимала с 2013 года.Ранее она с 1984 года замещала должности замдиректора по учебной работе и руководителя Владимирского педагогического колледжа. Позднее стала заместителем директора департамента образования и возглавила ведомство.О том, кто займёт должность руководителя пока не сообщается.