Бывшему министру внутренних дел Украины Арсену Авакову предложили стать предводителем нового Майдана.

Бывшему министру внутренних дел Украины Арсену Авакову предложили стать предводителем нового Майдана.Об этом сообщил глава Радикальной партии Олег Ляшко, который встретился с экс-министром сразу после его отставки. Арсен Аваков покинул украинское МВД в середине июля 2021 года по инициативе президента страны Владимира Зеленского.Позже, в интервью украинским СМИ Ляшко рассказал, что бывший министр может начать формирование собственной политической силы и новой команды.По словам радикала, Арсен Аваков после отставки держится бодро, и пребывает в нормальном настроении. Он рассказал, что предложил бывшему министру МВД снова стать комендантом Майдана. Свои планы на ближайшее будущее Аваков, по словам Ляшко, озвучил публично — отдохнуть.Руководитель Радикальной партии при этом выразил сомнения в том, что Арсен Аваков вернется в правительство на какую-либо новую должность. В частности, бывший министр не станет довольствоваться должностью вице-премьера.Арсен Аваков возглавил МВД сразу после Майдана в 2014 году. За времяего работы на этом посту в Украине сменилось четыре правительства. Должность он освободил в июле 2021 года по инициативе Зеленского. Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что этот шаг готовился уже давно был "спокойным и взвешенным".