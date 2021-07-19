Злумышленник потребовал от руководителя выплатить ему денежные средства в размере одного миллиона рублей, угрожая в противном случае распространить конфиденциальные сведения о компании...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денежных средств за неразглашение конфиденциальной информации», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что злоумышленник ранее работал в одной из юридических компаний. После увольнения он потребовал от руководителя выплатить ему денежные средства в размере одного миллиона рублей, угрожая в противном случае распространить конфиденциальные сведения о компании. Разглашение данной информации могло нанести существенный урон деловой репутации фирмы, и руководство обратилось в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из офисных зданий на 1-й Тверской-Ямской улице в момент передачи денег сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 26-летнего москвича.До этого злоумышленник написал расписку о неразглашении конфиденциальной информации и получил денежные средства, которые были изъяты.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении фигуранта данного уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60