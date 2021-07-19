В полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Кольчугинского района и его 19-летней подруги. Их обвиняют в сбыте поддельных денег. Молодых людей задержали в

В полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Кольчугинского района и его 19-летней подруги. Их обвиняют в сбыте поддельных денег. Молодых людей задержали в феврале текущего года после сообщения о поддельной банкноте в магазине Юрьева-Польского. По данным УМВД по Владимирской области, обвиняемые купили в интернете фальшивые деньги и в течение нескольких дней ездили