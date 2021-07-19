Она встретилась с активистами регионального отделения и журналистами.

Во Владимире состоялась встреча советника председателя партии «Новые люди» Сарданы Авксентьевой и журналистов региональных СМИ. Пресс-завтрак проходил в неформальной обстановке, без заранее согласованных вопросов и заготовленных ответов.Авксентьева получила известность из-за нестандартных решений на посту мэра Якутска: после избрания она продала внедорожники, принадлежавшие муниципалитету, а средства направила на работу социального такси. Она отказалась от представительских расходов и бесполезных закупок, а о работе мэра рассказывала в своем Instagram. Сардана ушла в отставку по состоянию здоровья, но сейчас вернулась в политику и баллотируется в Госдуму от партии "Новые люди”.Сардана Владимировна подчеркнула несколько тезисов в своём вступительном слове. Бывший мэр Якутска уже посетила ряд областей, большинство из которых объединяют одни и те же проблемы.«Их можно перечислить с закрытыми глазами. Вызывает нарекания работа общественного транспорта, изношенность коммуникаций и жилого фонда. Деятельность управляющих компаний не отвечает требованиям жителей, здания школ, детских садов и других учреждений соцсферы требуют ремонта, отсутствует комплексное благоустройство дворов и тротуаров, не устраивает мусорная реформа», — указала на болевые точки наша собеседница.Она считает, что одним из источников накопившихся проблем являются перекосы в налоговой политике.​«Есть города, в бюджетах которых с одного рубля остаётся восемь копеек. Остальное забирает федерация, поэтому необходим справедливый подход к распределению собираемых в субъекте средств. Да, правительство выделяет деньги на различные программы, но они целевые. Местные власти не могут потратить полученные суммы на другие нужды», — отметила Сардана Авксентьева. — «Если бы были прямые выборы глав администраций, мэров городов, их фокус внимания сместился бы в сторону населения, а не вышестоящей власти. И ресурсы бы тратились более грамотно».Она также поделилась опытом, как, ориентируясь на запросы жителей, её команде удалось снизить в Якутске стоимость проезда в общественном транспорте.​«При расчёте тарифа перевозчики взяли за основу расходы муниципального предприятия, где управленческие и накладные издержки всегда будут выше. Мы убрали эту статью из тарифа и проезд подешевел на два рубля», — рассказала экс-мэр.Среди методов взаимодействия с обществом наша гостья выделила обязательную поддержку городских сообществ и активистов.​«Собирается группа жителей из 50 человек, которым нужна детская площадка. Обязательно нужно включиться в процесс установки и добиться результата. Тогда и обратная связь будет положительной», — добавила она.В свою очередь, владимирские журналисты заострили её внимание на ряде городских проблем, среди которых точечная застройка в ущерб зеленым насаждениям.​В продолжение визита в областной центр Сардана Авксентьева прогулялась в сопровождении партийцев по улицам Владимира. Вместе они наметили дальнейшие цели работы местного отделения.