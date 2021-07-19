Сегодня, 19 июля, в 4.26 утра, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в магазине в городе Муром, на улице Московской, дом 11.

Сегодня, 19 июля, в 4.26 утра, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в магазине в городе Муром, на улице Московской, дом 11.Пожарные подразделения, оперативно прибыв на место, увидели черный дым из помещения магазина. Было сформировано 2 звена газодымозащитной службы. Спасатели проникли в задымленное помещение. Горела внутренняя отделка и имущество магазина.Пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Погибших и пострадавших нет. На пожар привлекалось 3 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.