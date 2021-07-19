По итогам первого полугодия 2021 года к цифровому сервису «Ростелеком. Ключ» подключено уже более 165 тысяч квартир. Чаще всего жильцы используют умный домофон — он позволяет увидеть, кто

По итогам первого полугодия 2021 года к цифровому сервису «Ростелеком. Ключ» подключено уже более 165 тысяч квартир. Чаще всего жильцы используют умный домофон — он позволяет увидеть, кто пришел, поговорить с гостем, а также открыть дверь с помощью в мобильного приложения или голосового помощника. Цифровая начинка становится одним из конкурентных преимуществ жилого дома. Для застройщиков