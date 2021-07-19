Во Владимире в возрасте 87 лет скончалась Нина Пешковская, балетмейстер, педагог, основатель ансамбля народного танца Владимирец.

Во Владимире в возрасте 87 лет скончалась Нина Пешковская, балетмейстер, педагог, основатель ансамбля народного танца "Владимирец".Нина Пешковская родилась 20 апреля 1934 года в Оренбурге. Нина Михайловна окончила историко-филологический факультет Грозненского педагогического института.В 1960 году переехала во Владимир, где на базе Владимирского тракторного завода создала ансамбль народного танца «Нарантан», который позднее сменил название на «Владимирец». Пешковская была руководителем ансамбля все 60 лет его существования.Воспитанники хореографа становились лауреатами всесоюзных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Ансамбль гастролировал по Франции, Германии, Швеции, Румынии, Чехословакии, Португалии, Испании и Италии.Нина Михайловна – заслуженный работник культуры РФ.Прощание с Н.М. Пешковской состоится 20 июля с 10 до 12 часов в Городском Дворце культуры (г. Владимир, ул. Горького, д. 54).Фото: vk.com/ansambl_vladimire