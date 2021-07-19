Ей было 87 лет.
Во Владимире в возрасте 87 лет скончалась балетмейстер, педагог, основатель ансамбля народного танца «Владимирец» Нина Пешковская.
Нина Пешковская родилась 20 апреля 1934 года в Оренбурге. В школу она пошла уже будучи в эвакуации в городе Уральске. После ВОв семья переехала в Москву, а позднее в Грозный. Нина Михайловна окончила историко-филологический факультет Грозненского педагогического института.
В 1960 году переехала во Владимир, где на базе Владимирского тракторного завода создала ансамбль народного танца «Нарантан», который позднее сменил название на «Владимирец».
Воспитанники хореографа становились лауреатами всесоюзных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Ансамбль гастролировал по Франции, Германии, Швеции, Румынии, Чехословакии, Португалии, Испании и Италии.
Нина Михайловна – заслуженный работник культуры РФ.
Церемония прощания с ней состоится 20 июля в Городском Дворце культуры.
Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Нины Пешковской. Светлая ей память.