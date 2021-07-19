Ей было 87 лет.

Во Владимире в возрасте 87 лет скончалась балетмейстер, педагог, основатель ансамбля народного танца «Владимирец» Нина Пешковская.Нина Пешковская родилась 20 апреля 1934 года в Оренбурге. В школу она пошла уже будучи в эвакуации в городе Уральске. После ВОв семья переехала в Москву, а позднее в Грозный. Нина Михайловна окончила историко-филологический факультет Грозненского педагогического института.В 1960 году переехала во Владимир, где на базе Владимирского тракторного завода создала ансамбль народного танца «Нарантан», который позднее сменил название на «Владимирец».Воспитанники хореографа становились лауреатами всесоюзных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Ансамбль гастролировал по Франции, Германии, Швеции, Румынии, Чехословакии, Португалии, Испании и Италии.Нина Михайловна – заслуженный работник культуры РФ.Церемония прощания с ней состоится 20 июля в Городском Дворце культуры.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Нины Пешковской. Светлая ей память.