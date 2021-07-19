При обследовании места жительства задержанного было обнаружено и изъято 279 свертков с веществом неизвестного происхождения...

Оперуполномоченные Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – героина.Злоумышленник, 31-летний приезжий мужчина, был задержан у одного из домов на Медынской улице. При обследовании места жительства задержанного было обнаружено и изъято 279 свертков с веществом неизвестного происхождения. Проведенное исследование 10 свертков, общей массой более 18 граммов, показало, что в них находится материал, содержащий в своем составе наркотическое средство – героин. Остальное изъятое приобщено к материалам уголовного дела и направлено на экспертизу.По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22