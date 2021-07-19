Туристы любят Суздаль. Специалисты попросили более трех тысяч людей выбрать самый интересный небольшой город страны. Большинство опрошенных назвали таковым именно город во Владимирской области.

Туристы любят Суздаль. Специалисты попросили более трех тысяч людей выбрать самый интересный небольшой город страны. Большинство опрошенных назвали таковым именно город во Владимирской области.Он на первом месте. Следом идут Плёс, Коломна, Псков и Кострома. В целом, интерес к подобным "тихим" путешествиям по малым историческим городам проявляют 58 процентов туристов. Главными плюсами такого отдыха они называют отсутствие толп людей, богатую историю и красивую архитектуру.