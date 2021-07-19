19 июля в районе 11 утра пожарные выехали на тушение пламени на ул. Погодина. По видео, которые пользователи выложили уже в социальные сети, видны клубы черного дыма. Очевидцы предупреждают:

19 июля в районе 11 утра пожарные выехали на тушение пламени на ул. Погодина. По видео, которые пользователи выложили уже в социальные сети, видны клубы черного дыма. Очевидцы предупреждают: сейчас лучше ехать в объезд. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области, в заброшенном гараже горит мусор на площади 30 квадратных метров. На месте работают