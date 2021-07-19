Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего уроженца Московской области. Его обвиняют в убийстве. По версии следствия, в ночь на 7 апреля 2021 года обвиняемый,

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего уроженца Московской области. Его обвиняют в убийстве. По версии следствия, в ночь на 7 апреля 2021 года обвиняемый, находясь у себя дома в Александрове, выпивал с 58-летним мужчиной. Между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома ударил друга ножом, от чего последний умер на месте. После