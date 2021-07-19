В 30 градусную жару хирургический корпус областной больницы, где сейчас находится инфекционный госпиталь, остался без защиты от солнечных лучей. В семиэтажном здании пришлось сменить все жалюзи.

В 30 градусную жару хирургический корпус областной больницы, где сейчас находится инфекционный госпиталь, остался без защиты от солнечных лучей. В семиэтажном здании пришлось сменить все жалюзи.Старые были не обработаны и не соответствовали санитарным нормам. Их пришлось заменять в тот момент, когда открыли ковидный госпиталь. Всего за две недели в одиночку представитель фирмы Даниил Мачехин установил около трехсот жалюзи в палатах и кабинетах. Молодой человек трудился от зари до зари, в защитном костюме, без выходных. За самоотверженность Даниил от пациентов, сотрудников больницы и руководства региона получил благодарность и ценный подарок.