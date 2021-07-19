Обвиняемый активно сотрудничал со следствием. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения.

В Александрове уроженец Московской области зарезал собутыльника. Через сутки ему стало стыдно, и он дал чистосердечное признание.Следственный комитет Владимирской области завершил следствие по делу о поножовщине.«В ночь на 7 апреля обвиняемый, находясь дома, выпивал со своим 58-летним товарищем. В ходе застолья друзья поссорились. Во время конфликта хозяин взялся за нож и нанёс потерпевшему несколько ударов. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», - пояснили в СУ СК по Владимирской области.Душегуб накрыл труп гостя тряпкой и скрылся. Через сутки ему стало стыдно за содеянное. Мужчина ранее судим за тяжкие преступления. Он рассказал, что раньше убивал только плохих людей, но на этот раз жертва не заслуживала смерти.«Он был хорошим человеком», - написал подозреваемый в явке с повинной.Обвиняемый активно сотрудничал со следствием. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения.