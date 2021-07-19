Не называют количество льготников, которые остались без лекарств, и сроки поставки препаратов. В ответе на наш официальный запрос исполняющий обязанности директора департамента

Не называют количество льготников, которые остались без лекарств, и сроки поставки препаратов. В ответе на наш официальный запрос исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Александр Жестков не объясняет, почему за полгода в регионе не наладили новую систему поставок препаратов. Напомним, с января медикаменты приобретает “Центр по осуществлению закупок” вместо самого облздрава и больниц. Если эта система,