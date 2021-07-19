В частном доме Ковровского района полицейские нашли фиктивные медицинские документы, в которых были сведения об отсутствии коронавирусной инфекции. Стоимость одной справки начиналась от

В частном доме Ковровского района полицейские нашли фиктивные медицинские документы, в которых были сведения об отсутствии коронавирусной инфекции. Стоимость одной справки начиналась от 500 рублей. По данным пресс-службы УМВД области, в ходе обысков изъяты готовые подделки, системный блок, техника и приспособления для изготовления справок о ПЦР-тестах. Изъятое направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России