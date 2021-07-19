Депутаты от Единой России в Госдуме предложили принять меры для стабилизации стоимости основных продукты питания. Обосновать рост цен экономическими причинами невозможно, заявил вице-спикер ГД Алексей Гордеев.

Депутаты от "Единой России" в Госдуме предложили принять меры для стабилизации стоимости основных продукты питания. Обосновать рост цен экономическими причинами невозможно, заявил вице-спикер ГД Алексей Гордеев.В партии предложили правительству рекомендовать торговым сетям подписать срочные соглашения с производителями продукции о снижении наценок на социально значимые продовольственные товары. "Прежде всего, на овощную продукцию", – уточнил парламентарий.Гордеев предложил наделить региональные власти правом контролировать исполнение соглашений. Также нужно организовать поставки в субъекты Федерации овощей и фруктов без торговых наценок и посредников, считает депутат. "Сделать это на весь сезон уборки урожая текущего года", – добавил он.В минувшие выходные "ЕР" провела мониторинг стоимости продуктов во всех регионах и дала предложения по стабилизации цен, говорил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. "Задача – именно снижение", – сказал он.Вместе с правительством и властями регионов "Единая Россия" разработает меры по стабилизации цен на так называемый борщевой набор – картофель, морковь, лук, свекла и капуста. Кроме того, Турчак предложил отслеживать цены на помидоры и огурцы.С начала текущего года цены на морковь выросли на 150%, гласят данные Росстата. Подорожали курица, гречка, яблоки, подсолнечное масло, капуста.Правительство следит за ростом цен и принимает меры по их сдерживанию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Результаты мониторинга докладываются и принимаются меры, сказал он.