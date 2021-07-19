В случае подтверждения вины он будет привлечён к ответственности и уволен из полиции.

Начальника отдела ГИБДД Гороховецкого района Владимира Сочнева подозревают в получении взятки. Об этом сообщилиВ отношении офицера проводится проверка. По данным СМИ, строительная фирма, занимающаяся возведением федеральной трассы, расплатилась с госавтоинспектором асфальтовой крошкой. Порядка 200 тонн материала были переданы за то, что местное ГИБДД закроет глаза на нарушения ПДД со стороны водителей подрядчика во время строительства автомагистрали М-7.Как пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, сотрудник отстранён от исполнения служебных обязанностей. В случае подтверждения вины он будет привлечён к ответственности и уволен из полиции.Редакция «33Live.Ru» продолжит следить за развитием ситуации.