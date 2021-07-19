Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников оценил идею полностью отменить пенсионную реформу.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников оценил идею полностью отменить пенсионную реформу.На днях публицист Анатолий Вассерман заявил, что пенсионная реформа будет отменена для некоторых жителей России. Он обратил внимание, что с 1 января 2022 года вступит в силу закон, благодаря которому граждане предпенсионного возраста смогут уйти на заслуженный отдых на два года раньше. Вассерман считает, в конечном итоге авторов повышения пенсионного возраста "дожмут" те, кто считает реформу ошибкой.По мнению Сергея Калашникова, делать подобные выводы, говорить об отмене пенсионной реформы безответственно и глупо. Депутат Госдумы пояснил, что постановление о досрочном выходе на пенсию не относится ко всей пенсионной системе. Закон больше касается безработицы, отметил член комитета по экономической политике.Парламентарий также напомнил, что россияне в праве выйти на пенсию раньше срока вот уже 30 лет. В 1991 году был принят первый закон о занятости.Точку зрения Сергея Калашникова разделяет заместитель председателя комитета Госдумы по соцполитике Николай Коломейцев. Он отметил, что в России колоссальная безработица. "Это все предвыборные разговоры в пользу бедных", – прокомментировал заявление Вассермана парламентарий.