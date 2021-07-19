90 процентов всех ДТП в России за прошлый год произошли по вине пьяных водителей. Статистика МВД неутешительна, только за начало года в стране произошло 5 с половиной тысяч аварий с нетрезвыми автолюбителями. В результате почти тысяча человек погибло, ещё больше получили серьёзное травмы или остались инвалидами. Именно о таком случае - в репортаже Артема Яковенко.

90 процентов всех ДТП в России за прошлый год произошли по вине пьяных водителей. Статистика МВД неутешительна, только за начало года в стране произошло 5 с половиной тысяч аварий с нетрезвыми автолюбителями. В результате почти тысяча человек погибло, ещё больше получили серьёзное травмы или остались инвалидами. Именно о таком случае - в репортаже Артема Яковенко.Жизнь Ольги Сазоновой изменилась в один момент. нетрезвый водитель на рено снес её на огромной скорости, прямо на тротуаре. Он просто не вписался в поворот. Потерпевшая рассказывает,: сильная боль в ноге и вытекающая кровь - это все, что в тот момент она чувствовала. В больнице стало ясно - ногу не спасти. Врачам пришлось ампутировать ступню.Ольга Сазонова, пострадавшая:- Я почувствовала удар сильный, который меня снес как ураган, который впечатал меня в железный столб лбом. Я почувствовала, как у меня хрустят кости на правой ноге. В тот момент я подумала, что на меня наезжает дополнительно машина. Оказывается она в тот момент с меня съезжала. Было странное ощущение, когда хрустят одна кость, другая кость и ты не можешь ничего с этим поделать.Сразу после аварии виновник продал машину. Кстати, страховки на автомобиль у него не было. Он так же ходит на работу и продолжает жить обычной жизнью. Несмотря на то, что Сергей не скрывается, от комментариев он отказался, сославшись на занятость.Сергей, виновник ДТП:- Я сейчас не могу, я на работе. У меня тут везде камеры.А на последующие звонки, уже в вечернее время, решил просто не отвечать. В полиции "Вестям" пояснили - возбуждено уголовное дело. После того, как будет завершен весь комплекс проверок - виновный ответит перед законом.Ирина Гавриченкао, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ УМВД по Владимирской области:- Было возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 264 УК РФ . В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводится комплекс необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия. а так же проводится необходимые экспертизы и исследования по установлению по установлению степени и тяжести вреда здоровью причиненному потерпевшей.В таких ситуациях врачи сами передают дела в полицию. Уже после лечения, юристы советуют через суд взыскивать с виновного все издержки и моральную компенсацию. Ещё лучше - застраховать свою жизнь заранее.Алексей Ахунов, адвокат:- Если лечение будет не прекращено, то соответственно можно будет так же взыскивать постфактум, те затраты, которые будут в будущем. Потому что в некоторых случаях оно тяжелое, оно состоит из нескольких этапов и каждый этап будет рассматриваться отдельно. Не надо полагаться на русский "авось", а лучше страховать свою жизнь. Потому что все эти вопросы всегда сопряжены с семейным бюджетом, то есть много денег приходит на семейный бюджет и приходится в некоторых вопросах брать кредит.Кстати, только за три месяца этого года 105 Ковровских водителей оштрафовали за то, что сели за руль пьяными или отказались доказать обратное при помощи медэкспертизы. Напомним, за вождение в нетрезвом виде грозит штраф в 30 тысяч и лишение водительского удостоверения до двух лет. Это если задержали первый раз. Во - второй - штраф до 500 тысяч и даже срок - до двух лет. Но Ольгу это не утешает. У нее теперь - пожизненная инвалидность.Артём Яковенко, Вести Владимир.