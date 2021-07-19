Дознаватели ведомства выясняют причину пожара.

В 04-26 в Муроме в доме №11 по улице Московская загорелся магазин одежды.По прибытии пожарных подразделений из помещения наблюдался черный дым. Спасатели сформировали два звена газодымозащитной службы и проникли внутрь.Горела внутренняя отделка и имущество магазина. Площадь пламени составила 10 квадратных метров.Как рассказала руководитель пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко, погибших пострадавших нет. На происшествие выезжали три единицы техники, 11 человек личного состава.Дознаватели ведомства выясняют причину пожара.