Происшествие случилось в Муроме на лодочной станции на реке Ока в центральной части города.

Происшествие случилось в Муроме на лодочной станции на реке Ока в центральной части города.По предварительным данным, 44-летний мужчина нырнул в реку и не смог вынырнуть. На место происшествия прибыла опергруппа муромского пожарно-спасательного гарнизона, тело утонувшего подняли из воды сотрудники спасательной станции, сообщил порталТаким образом, число жертв купального сезона жаркого лета-2021 уже составляет во Владимирской области 31 человек, из них 6 детей.