Всего в ликвидации последствий аварии принимали участие 15 человек, а также 5 единиц техники.

Около 05-09 в Вязниковском районе на 280 километре трассы М-7 произошло огненное ДТП, в котором погиб один человек.Как рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко, после сообщения о происшествии на место незамедлительно выехали спасатели, скорая медицинская помощь и ГИБДД. В результате столкневения двух машин загорелась фура. Погиб один человек.Всего в ликвидации последствий аварии принимали участие 15 человек, а также 5 единиц техники. От МЧС - 10 человек и 3 единицы техники.