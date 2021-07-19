На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 июля
лабораторно подтверждено 224 случая заболевания новой коронавирусной
инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 июля лабораторно подтверждено 224 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
60 - во Владимире
30 - в Ковровском районе
24 - в Гусь-Хрустальном районе
17 - в Муромском районе
17 - в Вязниковском районе
9 - в Суздальском районе
8 - в Меленковском районе
8 - в Собинском районе
7 - в Петушинском районе
7 - в Александровском районе
7 - в Юрьев-Польском районе
6 - в Киржачском районе
6 - в Селивановском районе
5 - в Камешковском районе
5 - в Кольчугинском районе
4 - в Судогодском районе
4 - в Гороховецком районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 40 649 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).