На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 июля лабораторно подтверждено 224 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 июля лабораторно подтверждено 224 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.60 - во Владимире30 - в Ковровском районе24 - в Гусь-Хрустальном районе17 - в Муромском районе17 - в Вязниковском районе9 - в Суздальском районе8 - в Меленковском районе8 - в Собинском районе7 - в Петушинском районе7 - в Александровском районе7 - в Юрьев-Польском районе6 - в Киржачском районе6 - в Селивановском районе5 - в Камешковском районе5 - в Кольчугинском районе4 - в Судогодском районе4 - в Гороховецком районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 40 649 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).