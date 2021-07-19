В Новой Москве сейчас строится огромное количество объектов социальной инфраструктуры. Значительная часть строений возводится за счет застройщиков. Так, в 2022 году планируется ввести в ..

В Новой Москве сейчас строится огромное количество объектов социальной инфраструктуры. Значительная часть строений возводится за счет застройщиков. Так, в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 15 детских садов, 13 школ и три поликлиники, построенных благодаря инвесторам.Совсем скоро в поселении Рязановское будут готова школа на 750 учащихся, а также детский сад на 240 мест. Эти объекты очень нужны крупному жилому комплексу, частью которого они станут. Здания будут двухэтажными. В школе был предусмотрен и подземный уровень.Общеобразовательное учреждение рассчитано на 30 классов. Кроме учебных кабинетов, здесь появятся мастерские, столовая, актовый зал, спортивный и медицинский блоки, библиотека и другие помещения. На территории школы обустроят спортивную зону (игровое поле, беговые дорожки, яма для прыжков в длину, площадки для игры в баскетбол, волейбол и многое другое).В здании детского сада, помимо групповых комнат со спальнями и буфетами, оборудуют зал для музыкальных занятий, физкультурный зал, а также медицинский и процедурный кабинеты."Общая площадь школьного здания составляет 24,4 тысячи квадратных метров, а площадь детского сада превышает 3,5 тысячи квадратных метров", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.По его словам, как только здания введут в эксплуатацию, застройщик передаст эти объекты образования городу. Все работы будут закончены в этом году. Школа примет учеников в 2021-м, а детский сад малышей – в 2022-м. Кстати, сейчас специалисты занимаются проектированием детского сада на 325 мест и школы на 750 мест.Стоит отметить, что ТиНАО быстро развивается. Здесь открыли 15 медицинских учреждений, построили сотни километров дорог, создали почти 200 тысяч рабочих мест. Также с 2012 года в Новой Мсокве построили порядка 20 школ, которые рассчитаны в общей сложности на 17,7 тысячи мест, и свыше 50 детских садов. Ранее "Дни.ру" подробно о том, что крупный инвестор построит 15 объектов образования в ТиНАО.