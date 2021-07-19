Подросток сел за руль без прав.

Суздальский районный суд оправдал 44-летнего Романа Шенягина, которого обвиняли в нарушении ПДД, которое повлекло смерть подростка.Вечером 3 марта 2018 года возле села Павловское произошла авария между «Хёндай Санта Фе» и «ВАЗ-2105», за рулём которой сидел несовершеннолетний парень. В результате ДТП он скончался. Пострадали ещё трое участников происшествия.Погибший 11-классник был участником Суворовско-Ушаковских сборов, которые проводились в Суздальском районе. Выяснилось, что 17-летнего школьника, не имевшего водительских прав, посадили за руль организаторы мероприятия.В ходе разбирательств Роман Шенягин признал свою вину.Суд постановил, что в его действиях отсутствовал состав преступления. Он объективно не мог избежать столкновения с вылетевшей навстречу «классикой». К тому же, обвиняемый не мог знать, что за рулём сидит школьник без прав.Приговор пока не вступил в законную силу.