Лаборатория современной драматургии в полевых условиях.

Лаборатория современной драматургии в полевых условиях.Путь в театр лежал по воде. Зрителей к месту действия переправляли на плотах. "Сенокос"- совместное детище творческого сообщества "Мира", Школы- студии МХАТ, фестиваля молодой драматургии "Любимовка" и сельского театра драмы и комедии в Фомихе. В течение недели студенты актёрского факультета мастерской Виктора Рыжакова жили и трудились в деревне. Полевые работы сменялись репетициями. Читки прошли на необычных площадках. В водах Нерли, на заброшенной ТЭЦ, в церкви села Фомиха. По мнению профессора Рыжакова, красоты суздальского Ополья позволили его студентам посмотреть на современное искусство под другим углом.Виктор Рыжаков, профессор Школы-студии МХАТ, театральный режиссер, залуженный деятель искусств РФ:- Присутствие человека здесь, на этой конкретной земле земле может дать возможность услышать то, что мы прежде не слышали. Ту боль, наверное, с которой высказывается молодое поколение авторов, представляющих современную драматругию России.Какие пьесы представили зрителю? И как оценивают этот формат и студенты, и театральные педагоги? О необычной творческой лаборатории в репортаже моей коллеги Марии Платанюк в итоговом выпуске "Вестей".