Он стал итогом уникальной творческой лаборатории студентов Школы-студии МХАТ. Какие глубины открывают новые сценические площадки, расскажет Маия Платанюк.

Он стал итогом уникальной творческой лаборатории студентов Школы-студии МХАТ. Какие глубины открывают новые сценические площадки, расскажет Маия Платанюк.В театр... по воде... "Бурлаки на Нерли", шутит волонтёр Егор Беспалов. На большом деревянном плоту по маршруту Заполицы- Фомиха он делает несколько рейсов в день.Егор Беспалов, волонтёр:- Переправа- это единственный короткий путь. Потому что есть объезд 80 километров. Но мы создали эту переправу, чтобы людей с близкого расстояния переправлять. Людей много достаточно, да.Время "Сенокоса" собирает почитателей современного искусства. В месте, где театральное СЛОВО резонирует в бескрайних полях и водной глади, сини июльского неба, дыхании ветра. Творческий лагерь- недалеко от церкви Казанской Божьей Матери села Фомиха. Не глушь, а источник вдохновения.После небольшого привала зрителей ждёт ещё один путь. На сей раз включают мотор. Хотя многие добираются к месту премьеры вплавь. Глубина- небольшая. Публика занимает места. Кто-то- на островке суши. А кто-то будет смотреть спектакль, в буквальном смысле "погружаясь" в воды современной драматургии.Мария Платанюк, специальный корреспондент:- Софиты- июльское солнце, сцена берега Нерли и , конечно же, сама река. Зрительный зал под открытым небом. Фестиваль "Сенокос" - уникальный в своём роде, экспериментальный творческий проект, который проходит в самом сердце суздальского Ополья, месте, где кажется даже время течёт иначе.- Ты где? В Варанаси едем. Куда? В Ва-ра-на-си...Вниманию зала- "Карась" молодого драматурга Марины Дадыченко. Одна из восьми читок фестиваля "Сенокос". Мать и дочь разделяют тысячи километров. Общение по скайпу - с помехами. Бытовая история вырастает до аллегорий, философии, вскрывая характеры и судьбы героев. Размышления о жизни и смерти, проблеме отцов и детей, потерях и обретении покоя. Карась бьётся за жизнь, а главные герои будто ищут точку опоры. По словам молодых актёров, сама атмосфера "Сенокоса"- попытка услышать в том числе себя.Даниил Гнездилов, студент Школы-Студии МХАТ:- Вот эта обособленность, нет никаких внешних воздействий, я даже стараюсь не включать телефон, он лежит у меня в палатке."Сенокос"- совместный проект творческого сообщества "Мира", Школы-студии МХАТ, фестиваля молодой драматургии "Любимовка" и сельского театра в Фомихе. Современные пьесы: от "Страны Вась" Виктории Костюкевич ( Викентий Брызь) до"Мира красивых бабочек" Ивана Вырыпаева представили в необычных пространствах. В заброшенной ГЭС, в стенах храма, в покинутом доме и даже в коровнике. "Откуда я родился". Так звучит тема фестиваля, который может стать вкладом и в развитие событийного туризма, открывая его новые грани.Дмитрий Максименков, режиссёр сельского театра в Фомихе:- Была читка на рассвете, в 3.30 утра , собралось много зрителей. в 50 метрах отсюда. Люди слушали читку пьесы и перед ними всходило солнце над церковью.Всё это время студенты актёрского факультета мастерской Виктора Рыжакова жили и трудились в деревне. Фестиваль- итог лаборатории. Сам мастер уверен: этот проект- и об экологии. Прежде всего- духовной.Виктор Рыжаков, профессор Школы-студии МХАТ, театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ:- Тишина здесь такая, что можно что-то расслышать, что касается смыслов внутренних, человеческих, о которых во весь литературный, драматургический голос говорят современные авторы, и то, что представление современных текстов происходит здесь, это больше, чем акция.Отфильтровать мысли, обрести смыслы, просто "земедлиться", чтобы почувствовать пульс земли- уникальная возможность, которую дарит именно "Сенокос".Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир".